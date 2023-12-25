Роналду опубликовал фото с Макгрегором и устроил необычный конкурс

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский MMA-боец Конор Макгрегор стали гостями боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После окончания мероприятий игрок опубликовал фотографию с бойцом в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

«Победит лучшая идея подписи фото», — написал Роналду под данным постом.

Напомним, в главном событии турнира встречались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Джошуа досрочно победил шведа в пятом раунде. Также в рамках вечера состоялся бой между Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром. Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также послав соперника в нокдаун.

Напомним, ранее Роналду выступал за «МЮ», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов