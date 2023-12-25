«Манчестер Сити» опубликовал кадры, где Уолкер стоит на одной ноге, держа все трофеи клуба

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» опубликовала в соцсетях кадры, на которых защитник Кайл Уолкер удерживает баланс на одной ноге, держа на себе все трофеи «горожан» за последний год.

Напомним, 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0. За последнее время команда Хосепа Гвардиолы выиграла пять турниров: английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

33-летний Уолкер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, куда он перешёл из лондонского «Тоттенхэма». За это время англичанин завоевал 16 трофеев. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.