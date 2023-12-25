Тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил подвёл итоги победного матча с «Челси» (2:1) в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги, а также рассказал о проблемах с составом в преддверии игры.

«Выжать всё до последней капли из всех, кто был в наличии, и заставить их собраться вместе и не вырвать победу, а именно чувствовать себя комфортно на протяжении большей части игры — это огромная заслуга команды.

Рано утром мне позвонил врач. Жан-Рикнер Беллегард неважно себя чувствует, Крейг Доусон не на 100 процентов оправился от вируса. Нам пришлось звонить молодым ребятам, чтобы убедиться, что они свободны сегодня утром.

Это был тяжёлый день для небольшой команды, но с тем, что у нас было, я знал, что, если мы выйдем на свой максимальный уровень, особенно здесь, с болельщиками за нас, мы сможем доставить «Челси» некоторые проблемы. В первом тайме мы слишком часто перехватывали мяч, но в остальном я считаю, что мы были очень хороши», — приводит слова О'Нила официальный сайт клуба.

После данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).