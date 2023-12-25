Ивич: Галицкий ― самый счастливый человек в России. Он на первом месте в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Если говорить прямо сейчас – я не знаю, поддерживает ли меня Галицкий или нет. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас ― самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это. Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков).