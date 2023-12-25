ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях

ФИФА предупредила Бразилию, что может отстранить её сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, если вмешательство Бразильской конфедерации футбола (CBF) приведёт к выборам нового президента организации в январе. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, в письме, направленном одному из руководителей бразильского футбола, ФИФА сообщила, что футбольный орган страны CBF может быть отстранён от соревнований, если не прислушается к её призыву подождать и проведёт быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев в CBF от должности 7 декабря в связи с нарушениями, допущенными на его выборах в прошлом году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

Напомним, сборная Бразилии занимает пятую строчку в обновлённом рейтинге ФИФА, имея в своём активе 1784 очка. Лидером рейтинга является национальная команда Аргентины, набравшая 1855 очков.

Бразильцы являются пятикратными чемпионами мира, а также девятикратными обладателями Кубка Америки. Ещё сборной Бразилии удалось дважды выиграть олимпийский футбольный турнир.