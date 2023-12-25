Корнюхин: Сафонов, Кержаков и Акинфеев — три лучших вратаря в РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин рассказал, кого считает лучшими голкиперами Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил Матвея Сафонова из «Краснодара», Михаила Кержакова из «Зенита» и Игоря Акинфеева из ЦСКА. На четвёртое место Корнюхин поставил Илью Лантратова из «Локомотива».

«Тройка лучших вратарей в РПЛ? Сафонов, Кержаков и Акинфеев. Сафонов на слуху, играет. «Краснодар» сейчас в лидерах. Его немалая заслуга в этом. Кержаков уже на протяжении долгого времени играет в «Зените» и доказывает, что он там основной. Причем конкуренция у него была неслабой. Что происходило с теми людьми, которые пытались ему навязать конкуренцию? Плавно уходят в аренду.

Я не назвал Илью Лантратова из «Локомотива». Давайте расширим список до четырёх и включим туда Лантратова. Он делает свою работу, просто менее заметен», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Напомним, «зимним чемпионом» в РПЛ сезона-2023/2024 стал «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион, «Зенит», набрал 36 очков и занимает вторую строчку.