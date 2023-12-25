Тренер «Барселоны» Хави назвал своё желание на 2024 год

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о своём желании на предстоящий 2024 год.

«Моё желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба — здоровье, мир и спортивные успехи для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого. В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

После 18 сыгранных туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 38 очков и занимает третье место. На первом месте располагается мадридский «Реал» с 45 очками, опережающий «Жирону» по дополнительным показателям.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны.

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