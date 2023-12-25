Фанатка «Атлетико» отшила парня прямо на трибунах

Болельщица мадридского «Атлетико» отказала парню в поцелуе на трибуне стадиона, этот момент попал в трансляцию. Эпизод произошёл во время перенесённого матча 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Аилетико» и «Севилья». Встреча прошла 23 декабря и завершилась победой «матрасников» со счётом 1:0.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» поднялся на третье место и имеет в своём активе 38 очков, опередив «Барселону» с тем же количеством очков. «Севилья» находится на 15-й строчке с 16 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» с 45 очками. Столько же очков набрала «Жирона», однако она располагается на втором месте, уступая «сливочным» по дополнительным показателям.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.