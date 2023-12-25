Гуренко: не вижу никакого подтекста и проблемы в том, что Дзюба спел песню про Питер

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на то, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Я не вижу никакой проблемы в том, что он спел песню про Питер. Если ему нравится песня, то в чём вопрос? Не он же её написал. Он повторяет слова. Причём песня реально хорошая. Спел человек — что в этом такого? Я не вижу никакого подтекста и проблемы», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» нападающий провёл 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.