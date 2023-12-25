Президент «Реала» Перес выступил с праздничной речью в адрес болельщиков и членов клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил с рожденственскими и новогодними пожеланиями в адрес болельщиков и членов клуба.

«Мы переживаем спортивный цикл, который мы, мадридисты, никогда не забудем. Мы вместе пережили много счастливых моментов, которые теперь не подвластны времени, и это будет оставаться нашей великой задачей: постараться воплотить в жизнь мечты всех наших членов и болельщиков в 2024 году. Счастливого Рождества, и пусть Новый год принесёт всем нам здоровье, мир, работу, счастье и солидарность», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Напомним, после 18 сыгранных туров чемпионата Испании на первом месте располагается мадридский «Реал» с 45 очками, опережающий «Жирону» по дополнительным показателям.

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