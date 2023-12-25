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В «Оренбурге» не исключили уход Ренато Гойковича из клуба зимой

В «Оренбурге» не исключили уход Ренато Гойковича из клуба зимой
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не исключил уход Ренато Гойковича из клуба зимой.

«Уход Гойковича зимой? Такое имеет место быть. Мы свою позицию обозначили, пусть ищет. У нас всё очень интересно выстроено — когда устраивает клуб, все готовы на что угодно, а когда возникают какие-то обстоятельства семейные или другие, клуб начинает общаться с игроком и агентами, а они вдруг начинают быть беспомощными. Поэтому пусть ищут новый клуб, предлагают условия, на которых мы расстанемся», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Ренато Гойкович принял участие в 18 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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