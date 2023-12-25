В «Оренбурге» не исключили уход Ренато Гойковича из клуба зимой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин не исключил уход Ренато Гойковича из клуба зимой.

«Уход Гойковича зимой? Такое имеет место быть. Мы свою позицию обозначили, пусть ищет. У нас всё очень интересно выстроено — когда устраивает клуб, все готовы на что угодно, а когда возникают какие-то обстоятельства семейные или другие, клуб начинает общаться с игроком и агентами, а они вдруг начинают быть беспомощными. Поэтому пусть ищут новый клуб, предлагают условия, на которых мы расстанемся», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Ренато Гойкович принял участие в 18 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.