Главный тренер «Краснодара» Ивич ― о стиле: мы не отходим от философии клуба и Галицкого

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о стиле футбола своей команды и о том, как игру «быков» видит владелец клуба Сергей Галицкий.

«Галицкий говорил со мной ещё перед подписанием контракта. Сергей Николаевич лично объяснял мне стиль клуба. Я люблю такой стиль. В моих прошлых командах я играл в атакующий футбол по схеме 4-3-3. Я всегда предпочту играть так, если у меня есть для этого возможность. Но всё зависит от исполнителей, их качеств. Если у тебя есть игроки под эту схему, ты будешь играть по ней. Но, например, если у тебя есть два прекрасных форварда, а ты играешь 4-3-3, значит, один из форвардов остаётся на скамейке. Может быть, тогда лучше сделать так, чтобы оба форварда были на поле? Футбол ― это всегда выбор лучшего сочетания ради результата. При этом я не хочу отходить от философии клуба. И не считаю, что команда от неё отходит. 90% матчей мы сыграли по схеме 4-3-3. Но иногда соперник заставляет тебя меняться, подстраиваться. В некоторых играх нужно придумывать тактические ходы, делать правильный выбор», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.