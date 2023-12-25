РПЛ отнесла два клуба к числу претендентов на титул в нынешнем сезоне

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата. В документе лига выделал два клуба, которые ведут борьбу за чемпионство, — это «Краснодар» и «Зенит».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.