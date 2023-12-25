Тренер «Краснодара» Ивич: молюсь, чтобы наш аэропорт открыли. Мы всё время едем и едем

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что его удивляет в России, а также высказался о возможном открытии аэропорта в Краснодаре.

«Что меня удивляет в России? Размеры страны! Когда мы начинаем путешествовать, создаётся ощущение, что мы никогда не достигнем конечного пункта. Всё едем, едем, едем и едем. Иногда наша дорога занимает 10–12 часов, ведь наш аэропорт до сих пор не открыт.

Я читал новости, что его хотели открыть. Я молюсь, чтобы это случилось! Все в клубе молятся. Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после 10-часовой поездки, уровень футболистов падает на 30%», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.