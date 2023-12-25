«Зенит» — лучшая команда РПЛ после 18 туров по двум защитным метрикам

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Исходя из данных в отчёте, санкт-петербургский «Зенит» является лучшей командой РПЛ сразу по двум защитным метрикам. Подопечные Сергея Семака лидируют по проценту выигранных единоборств (53%), а также по проценту успешных отборов (68%).

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.