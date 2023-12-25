«Нигде в Европе такого не видел». Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, что его удивило в РФ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что его удивило в России. Он отметил чистоту городов и культурность людей. По его словам, он не видел такой чистоты, которая присуща России, ни в одном европейском городе.

«Что удивило в России больше всего? Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто. Что ещё удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.