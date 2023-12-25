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Рейтинг УЕФА топ-5 лучших национальных чемпионатов

Итальянская Серия A обошла немецкую Бундеслигу в рейтинге лучших чемпионатов от УЕФА
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УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг клубных национальных ассоциаций. Топ-5 чемпионатов остался прежним. В него вошли английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Чемпионат Англии остался лучшим в рейтинге УЕФА в сравнении с прошлогодней версией. Испания сохранила вторую строчку в таблице коэффициентов. Франция осталась пятой. Единственное изменение в топ-5 произошло между Германией и Италией. Немцы опустились на четвёртую строчку, итальянцы поднялись на третью.

Напомним, в актуальной версии рейтинга УЕФА Россия заняла 29-е место. Российские клубы по-прежнему отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях после начала СВО на территории Украины в 2022 году.

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