Итальянская Серия A обошла немецкую Бундеслигу в рейтинге лучших чемпионатов от УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг клубных национальных ассоциаций. Топ-5 чемпионатов остался прежним. В него вошли английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Чемпионат Англии остался лучшим в рейтинге УЕФА в сравнении с прошлогодней версией. Испания сохранила вторую строчку в таблице коэффициентов. Франция осталась пятой. Единственное изменение в топ-5 произошло между Германией и Италией. Немцы опустились на четвёртую строчку, итальянцы поднялись на третью.

Напомним, в актуальной версии рейтинга УЕФА Россия заняла 29-е место. Российские клубы по-прежнему отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях после начала СВО на территории Украины в 2022 году.