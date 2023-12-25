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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич описал Сергея Галицкого

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич описал Сергея Галицкого
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич описал владельца южного клуба Сергея Галицкого.

«Галицкий очень любит футбол. Галицкий хочет знать всё о команде ― это абсолютно нормально и правильно. У нас нет никаких проблем, команда практически сразу начала показывать хороший результат. Да, у него иногда бывает другое мнение насчёт кого-то из игроков. Это нормально. В такие моменты мне надо объяснить, почему я считаю иначе, почему верю в кого-то из футболистов.

Я могу сказать о Галицком только хорошие вещи. Он делает максимум, чтобы у команды было всё для работы, делает нашу жизнь легче с учётом всех наших путешествий. И отмечу наших менеджеров – они проделывают фантастическую работу, чтобы выезды были настолько короткими, насколько возможно. Мы идём в правильном направлении», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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