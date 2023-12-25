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«Спартак» объявил о возрождении второй команды, она будет заявлена во Вторую лигу

«Спартак» объявил о возрождении второй команды, она будет заявлена во Вторую лигу
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Московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодёжной команды при переходе во взрослый футбол.

Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры», — написала пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае возрождения «Спартака-2» команду может возглавить бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.

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