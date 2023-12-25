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В доме вратаря «Зенита» Адамова в Сочи произошёл взрыв. Причиной может быть утечка газа

В доме вратаря «Зенита» Адамова в Сочи произошёл взрыв. Причиной может быть утечка газа
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва, сообщает телеграм-канал Baza. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

По информации источника, взрыв произошёл вечером 24 декабря в многоэтажном доме, где находится квартира Адамова. В результате происшествия в квартире голкипера выбило дверь и окна. В момент взрыва сам Адамов со своей семьёй был дома, они не пострадали. Оставаться в квартире было невозможно, поэтому игроку «Зенита» вместе с родными пришлось отправиться на ночёвку к одному из сотрудников футбольного клуба «Сочи».

Напомним, 25-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом этого года. В обратном направлении отправился голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.

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