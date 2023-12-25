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Валерий Баринов: пусть Дзюба хоть «Мурку» или «Таганку» поёт, меня это не волнует

Валерий Баринов: пусть Дзюба хоть «Мурку» или «Таганку» поёт, меня это не волнует
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Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Никак не отношусь к исполнению Дзюбой песни фанатов «Зенита». Я обращаю внимание только на то, что происходит на поле. Всё, что происходит вокруг, честно говорю, не волнует. Могут волновать трансферы, смены тренеров, переходы — только то, что касается игры. Абсолютно не волнует, кто что поёт. Пусть Дзюба хоть «Мурку» поёт или «Таганку», если знает. Мне важно, как он ведёт себя на поле и собирается ли он уходить», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» Дзюба провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

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