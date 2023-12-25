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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об уровне чемпионата России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об уровне чемпионата России
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По его мнению, это тяжёлый чемпионат с хорошей инфраструктурой и сильными футболистами, особенно — иностранными.

«Уровень РПЛ высокий, это очень тяжёлый чемпионат. Да, несколько сильных иностранцев уехало, но приезжают другие. Я впечатлён стадионами, инфраструктурой, удобствами. Почти все арены новые. Я не знаю про тренировочные базы других команд, но у «Краснодара» она потрясающая. Знаю, что Fan ID создаёт проблемы для фанатов, посещаемость стадионов неполная. Но на нашей последней игре было 33 тысячи болельщиков – это было классно», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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