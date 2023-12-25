«Ты что лепишь-то?» Ловчев раскритиковал Карпина за слова о сборной России

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее наставник национальной команды говорил, что в условиях отстранения сборной от международных турниров бережёт игроков от травм ради их выступлений за клубы. Ловчев считает такой подход неправильным. По его мнению, отдаваться за флаг страны нужно и в товарищеских играх, несмотря на отстранение.

«Меня немного смущает стратегия Валерия Георгиевича. Многие не понимают, почему сегодня выходит один человек, завтра другой, послезавтра третий и так далее. Карпин даже объяснить ничего не может, остальные так тем более. Игроки сами не понимают, основные они или нет.

Вот он недавно написал: «Если бы игрок получил травму, то меня бы не понял ни один тренер футбольной команды». Ну тогда проще уж вообще не играть, не ходить по улице, лежать и не двигаться, и то потолок может обвалиться. Ты что лепишь-то? Ты ратуешь за то, чтобы они приезжали в сборную и не получали травмы. Ну тогда не приезжайте, травм и не будет. Вы можете дома поскользнуться, это что такое? Вы понимаете в этот момент, что вы представляете свою страну?» — приводит слова Ловчева «Советский спорт».