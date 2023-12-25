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«3 more points!» «Зенит» сделал отсылку на опоздание Вендела в новогоднем видео

«3 more points!» «Зенит» сделал отсылку на опоздание Вендела в новогоднем видео
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В новогоднем видеопоздравлении на своём официальном YouTube-канале футбольный клуб «Зенит» сделал отсылку на запоздалое возвращение бразильского полузащитника Вендела в расположение клуба после окончания летнего отпуска. Футболист пропустил предсезонную подготовку «Зенита», однако вернулся в состав команды и вышел в старте на игру со «Спартаком» (3:1). Бразилец сделал голевой дубль.

«Вендел опоздал на поезд,
Но извинился и принёс
Three more points!», — говорится в стихотворении в видео.

«Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Петербургский клуб не упускает титул уже пять лет подряд. Последним чемпионом России до «Зенита» был «Локомотив», которому удалось одержать победу в 2018 году.

В нынешнем сезоне турнирную таблицу РПЛ после 18 туров возглавляет «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» идёт вторым с 36 очками. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Также сегодня УЕФА на своём официальном сайте представил рейтинг лучших клубов Европы. В топ-100 оказалась лишь одна команда, представляющая Россию, — петербургский «Зенит», занявший 78-е место.

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