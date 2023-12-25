«Доминируем почти всегда». Главный тренер «Краснодара» Ивич описал игровой стиль команды

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об игровой схеме южной команды. Специалист заявил, что ставит «быкам» атакующий футбол.

«Мы играем в атакующий футбол, наша базовая схема ― 4-3-3, почти всегда мы доминируем. Но в РПЛ хорошие команды, хорошие тренеры. Временами случаются плохие дни. Например, когда проиграли «Уралу», мы были плохи с самого начала, но реализовали уже второй свой момент. После этого мы впервые за год пропустили со стандарта, потом Сафонов и Тормена столкнулись головами, и Витор покинул поле. Это полностью изменило мои планы на второй тайм. В итоге «Урал» наказал нас за тактические просчёты после перерыва», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.