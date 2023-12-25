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«Доминируем почти всегда». Главный тренер «Краснодара» Ивич описал игровой стиль команды

«Доминируем почти всегда». Главный тренер «Краснодара» Ивич описал игровой стиль команды
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об игровой схеме южной команды. Специалист заявил, что ставит «быкам» атакующий футбол.

«Мы играем в атакующий футбол, наша базовая схема ― 4-3-3, почти всегда мы доминируем. Но в РПЛ хорошие команды, хорошие тренеры. Временами случаются плохие дни. Например, когда проиграли «Уралу», мы были плохи с самого начала, но реализовали уже второй свой момент. После этого мы впервые за год пропустили со стандарта, потом Сафонов и Тормена столкнулись головами, и Витор покинул поле. Это полностью изменило мои планы на второй тайм. В итоге «Урал» наказал нас за тактические просчёты после перерыва», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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