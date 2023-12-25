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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своих мечтах

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своих мечтах
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своих мечтах в человеческом и тренерском плане. Специалист хочет проводить как можно больше времени с семьёй и улучшать себя в профессиональном плане.

«Мои мечты? Как человек — как можно больше проводить времени с семьёй. В последний год я этого лишился. До этого они всегда были со мной. По друзьям, конечно, я тоже скучаю. Как тренер — мечтаю улучшать себя настолько, насколько возможно. Сейчас я смогу чуть-чуть расслабиться, хотя бы на две недельки. А дальше – снова за работу», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, «Краснодар» под руководством Ивича ушёл на зимний перерыв в сезоне в статусе лидера РПЛ.

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