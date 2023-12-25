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В «Зените» отреагировали на инцидент с квартирой вратаря команды Адамова

В «Зените» отреагировали на инцидент с квартирой вратаря команды Адамова
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В «Зените» отреагировали на инцидент со взрывом в многоквартирном доме, в котором живёт вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов.

«Футбольный клуб «Зенит» находится в контакте с вратарём сине-бело-голубых Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет. Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

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