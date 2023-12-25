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Салах: встречаем Рождество с очень тяжёлым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке

Салах: встречаем Рождество с очень тяжёлым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поздравил футбольных фанатов с Рождеством, также напомнив о конфликте Израиля и Палестины на Ближнем Востоке. Напомним, католическое Рождество отмечается сегодня, 25 декабря.

«Рождество — это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. В связи с жестокой войной, продолжающейся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжёлым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких. Пожалуйста, не забывайте о них и не привыкайте к их страданиям. С Рождеством», — написал Салах в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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