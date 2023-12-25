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Андрей Канчельскис стал главным тренером киргизского «Мурас Юнайтед»

Андрей Канчельскис стал главным тренером киргизского «Мурас Юнайтед»
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54-летний российский специалист Андрей Канчельскис стал главным тренером киргизского «Мурас Юнайтед».

«Да, я подписал контракт сроком на один год. Передо мной стоит задача занять первое место в чемпионате», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Нынешний сезон киргизского чемпионата закончился. «Мурас Юнайтед» после 27 сыгранных матчей занял пятое место и имеет в своём активе 42 очка. Новый сезон начнётся в апреле 2024 года.

Напомним, ранее Канчельскис возглавлял такие команды, как московское «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», латышская «Юрмала», «Солярис» и узбекский «Навбахор». Также был помощником главного тренера в «Волге Нижний Новгород» и генеральным директором казахстанского «Тобола», с которым он выиграл Кубок страны.

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