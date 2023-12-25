Агент Лунёва высказался о попадании вратаря в тройку лучших по сейвам в Лиге Европы

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал попадание россиянина в топ-5 лучших голкиперов Лиги Европы по версии УЕФА.

«Думаю, Андрей спокойно относится к подобным рейтингам. Наверное, приятно, как и любому футболисту, когда отмечают твои успехи. Но помпы из этого он не делает. Этот рейтинг характеризуют игру на всём групповом этапе. Я бы не сказал, что рейтинг по сейвам прямо объективный, потому что первое место занимает вратарь «Ариса», который не прошёл в плей-офф. У Андрея были сейвы в каждой из игр. Сложно переоценить этот успех. Я говорю без пафоса — это просто нужно констатировать.

Во-первых, не так много российских футболистов сейчас играют в еврокубках. Это большой плюс для всей страны, болельщики должны это отмечать. Неважно, за кого они болеют в России. В данном случае Лунёв прославляет российскую вратарскую школу и российский футбол. Когда он на виду, лишний раз вспоминают и отмечают Россию. Это служит положительным импульсом, может, даже для каких-то трансферов из России наших игроков.

Во-вторых, все шесть игр Андрей сыграл здорово. Даже проигранную игру с «Байером» со счётом 1:5. Во всех играх Андрей получил оценки от семи и выше. В матче с «Мольде» Лунёв совершил три просто феерических сейва. Андрей — единственный вратарь, который не пропустил от «Байера» ни одного мяча за 85 минут игры до момента травмы. А «Байер» сыграл уже 25 матчей в текущем сезоне. Сложно всё это не отметить. Это говорит о правильном выборе Андрея в плане перехода в «Карабах». Азербайджан является уровнем, на котором себя можно проявлять, играя в еврокубках. Только положительные эмоции и слова.

Игрой на групповом этапе Лунёв ответил всем нашим критикам. Нас нещадно критиковали всё время за переход в «Байер», «Карабах». Говорили: «Что это за непонятный «Карабах»? Как раз «Карабах» оказался понятным. 10 лет команда играет в еврокубковых групповых турнирах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В нынешнем сезоне впервые добилась выхода в плей-офф. Рад, что Андрей причастен к этому успеху», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.