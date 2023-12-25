Представитель Адамова высказался об инциденте с квартирой вратаря «Зенита»

Кирилл Ливанов, представитель вратаря санкт-петербургского «Зенита» Дениса Адамова, высказался об инциденте со взрывом в многоквартирном доме игрока сине-бело-голубых.

«Денису никто не звонил и он ни с кем не обсуждал случившееся. Я могу подтвердить, что действительно во время взрыва он с семьёй находился дома и никак не пострадал. Вместе с тем, хочу выразить благодарность ФК «Сочи», который оперативно сработал и очень помог Денису с жильём в этот сложный момент», — приводит слова Ливанова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.