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Звёзды Саудовской Про-Лиги получат шикарные подарки на Рождество

Звёзды Саудовской Про-Лиги получат шикарные подарки на Рождество
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Организаторы Саудовской Про-Лиги планируют вручить шикарные подарки на Рождество самым звёздным игрокам чемпионата.

«У нас есть звёзды высшего уровня, и они заслуживают редких вещей. Мы хотим показать, что к ним относятся как к уникальным, потому что они уникальны. Рождество будет очень хорошим для некоторых игроков и сотрудников», — приводит сообщение источника The Sun.

По информации источника, самые богатые футбольные команды Саудовской Аравии будут раздавать своим звёздным игрокам подарки в виде автомобилей: итальянских Ferrari SF90 Spider и Lamborghini, а также французской Bugatti.

Кроме того, в качестве подарков будут часы стоимостью чуть более € 345 тыс., а также сумки от французского бренда Yves Saint Lauren.

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