Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о неудачах «Зенита» и «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, упомянув трансфер бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит». Напомним, 15 июня 2022 года Бакаев, чей контракт с красно-белыми истёк, на правах свободного агента перешёл в стан сине-бело-голубых.

«Сочи» идёт на вылет, а «Зенит» впервые за пять лет не на первом месте перед весной. Это карма? «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс. «Сочи» не люблю ещё со времён «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в пяти последних сезонах РПЛ подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают лишь второе место, набрав 36 очков за 18 матчей. «Сочи» занимает последнюю строчку в таблице, имея в своём активе лишь 11 очков за 18 встреч, и является главным претендентом на вылет в Мелбет Первую лигу. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.