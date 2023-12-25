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«Факел» — лидер первой части РПЛ по сыгранным минутам россиянами, «Зенит» — последний

Воронежский «Факел» является лидером первой части сезона Российской Премьер-Лиги по сыгранным минутам россиянами, «Зенит» является последней командой, сообщает пресс-служба МИР РПЛ.

Фото: МИР РПЛ

Согласно данным отчёта, «Факел» заиграл 20 российских футболистов, которые суммарно провели на поле 16 880 минут.

Далее располагаются «Ростов» (15 672 минуты), «Локомотив» (14 430 минут), «Пари НН» (12 956 минут), «Крылья Советов» (12 301 минута), «Сочи» (12 036 минут), «Спартак» (10 216 минут), «Ахмат» (8948 минут), «Динамо» (8913 минут), ЦСКА (8688 минут), «Балтика» (8428 минут), «Урал» (8393 минуты), «Рубин» (8249 минут), «Краснодар» (7123 минуты), «Оренбург» (6641 минута) и последним является «Зенит», у которого 15 российских футболистов сыграли 5639 минут.