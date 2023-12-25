Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — лидер первой части РПЛ по сыгранным минутам россиянами, «Зенит» — последний

«Факел» — лидер первой части РПЛ по сыгранным минутам россиянами, «Зенит» — последний
Аудио-версия:
Комментарии

Воронежский «Факел» является лидером первой части сезона Российской Премьер-Лиги по сыгранным минутам россиянами, «Зенит» является последней командой, сообщает пресс-служба МИР РПЛ.

Фото: МИР РПЛ

Согласно данным отчёта, «Факел» заиграл 20 российских футболистов, которые суммарно провели на поле 16 880 минут.

Далее располагаются «Ростов» (15 672 минуты), «Локомотив» (14 430 минут), «Пари НН» (12 956 минут), «Крылья Советов» (12 301 минута), «Сочи» (12 036 минут), «Спартак» (10 216 минут), «Ахмат» (8948 минут), «Динамо» (8913 минут), ЦСКА (8688 минут), «Балтика» (8428 минут), «Урал» (8393 минуты), «Рубин» (8249 минут), «Краснодар» (7123 минуты), «Оренбург» (6641 минута) и последним является «Зенит», у которого 15 российских футболистов сыграли 5639 минут.

Материалы по теме
Иностранные футболисты в «Зените» появлялись на поле в два раза чаще россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android