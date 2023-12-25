«ПСЖ» в ближайшее время объявит о трансфере Москардо — Скира

Полузащитник «Коринтианса» Габриэл Москардо станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, парижане согласовали переход 18-летнего хавбека за € 22 млн. Французский клуб также договорился с бразильским игроком и его представителями о личных условиях контракта. Официальное заявление «ПСЖ» ожидается в ближайшее время.

В текущeм сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться рeзультативными действиями. Контpакт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества «ПСЖ» с центральным защитником Преснелом Кимпембе.