Появились фото квартиры вратаря «Зенита» Адамова после взрыва дома в Сочи

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале выложил фотографии квартиры вратаря санкт-петербургского «Зенита» Дениса Адамова после взрыва дома в Сочи.

Последствия взрыва в доме Адамова Фото: Инсайды от Карпа

Последствия взрыва в доме Адамова Фото: Инсайды от Карпа

Последствия взрыва в доме Адамова Фото: Инсайды от Карпа

Последствия взрыва в доме Адамова Фото: Инсайды от Карпа

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Взрыв произошёл вечером 24 декабря в многоэтажном доме, где находится квартира Адамова. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Оставаться в квартире было невозможно, поэтому игроку «Зенита» вместе с родными пришлось отправиться на ночёвку к одному из сотрудников футбольного клуба «Сочи».

Напомним, 25-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом этого года. В обратном направлении отправился голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.