«Спартак» продлил контракт со своим спонсором

Московский «Спартак» продлил спонсорское соглашение с букмекерской компанией Winline.

«Спартак» и Winline: вместе ещё на 4,5 года! Продлили контракт с нашим верным партнёром до лета 2028 года!

Продолжим и дальше радовать наших болельщиков совместными яркими проектами! Без вариантов», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале московского «Спартака»

На данный момент после 18 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге красно-белые располагаются на пятом месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Ближайшие преследователи «быков»: «Зенит» (36) и «Динамо» (32). При этом Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года.