Егор Титов: грустно, что над российским футболом и спортом издеваются

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов подвёл итоги уходящего 2023 года, как для себя, так и для российского футбола в целом.

«Для меня 2023 год прошёл «слава богу». Из позитивного – у меня растёт внук, скоро ему полтора года. Уже человечек! Из спортивного – без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.