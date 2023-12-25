Источник: «Гремио» связался с «Локомотивом» по поводу аренды защитника Фассона

Бразильский «Гремио» интересуется защитником московского «Локомотива» Лукасом Фассоном, сообщает BolaVip.

По информации источника, «Гремио» связался с «Локомотивом», чтобы узнать информацию о возможном трансфере Фассона в январе 2024 года. Бразильская команда планирует арендовать защитника на год и готова включить опцию выкупа в размере € 2,8 млн.

Напомним, ранее журналист Фабио Алейшо заявил, что Фассона хотят подписать бразильские «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в июне 2022 года. Контракт футболиста с железнодорожниками был подписан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за московскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3,5 млн.