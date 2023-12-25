«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Белграде

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о том, что сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с сербской командой «Црвеной Звездой».

«Чемпионы России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра пройдёт 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнётся в 21:00 по петербургскому времени.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утверждённого в 2022 году плана сотрудничества между клубами.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых, а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, у «Зенита» и «Црвены Звезды» один и тот же титульный спонсор – «Газпром», с чем в том числе и связано сотрудничество между клубами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.