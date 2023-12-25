Игрок ЦСКА Файзуллаев попал в тройку номинантов на звание лучшего футболиста Узбекистана

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попал в тройку номинантов на звание лучшего футболиста Узбекистана в 2023 году, сообщает сайт премии.

Кроме Файзуллаева, за награду лучшему игроку года борются защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и бывший футболист московского «Спартака» Остон Урунов, который недавно покинул узбекский «Навбахор».

Фото: Сайт премии

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами.

Сейчас Аббосбек находится в расположении сборной Узбекистана, где готовится к Кубку Азии, который начнётся в январе.