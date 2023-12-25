Фролов — о сравнениях с Яшиным: легендарный вратарь. Главное, что чушпаном не называют

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о своём отношении к тому, что его сравнивают с легендарным советским голкипером московского «Динамо» Львом Яшиным. Напомним, когда Фролов выступал за «Сахалин», отвечая на вопрос журналиста, Евгений в шутку представился легендарным советским голкипером, а голос за кадром добавил, что Фролов является обладателем «Золотого мяча».

«Часто сравнивают с Яшиным из-за моего интервью? Я никак на это не реагирую. Лев Иванович — легендарный человек. А то интервью многолетней давности — это юмор, но его до сих пор помнят, вспоминают. Ну, прицепилось и прицепилось, не жалею об этом. Главное, что чушпаном не называют, поэтому нормально», — приводит слова Фролова Sport24.

Напомним, ранее Фролов прокомментировал слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев превзошёл Льва Яшина и Рината Дасаева.