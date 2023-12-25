«Барселона» отказалась продавать Араухо в «Баварию» за € 100 млн

«Барселона» отказалась от крупного финансового предложения со стороны «Баварии». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонцы не захотели продавать центрального защитника своей команды Рональда Араухо за € 100 млн. Отмечается, что подобная сумма могла положительным образом повлиять на экономическое состояние испанского клуба.

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Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.