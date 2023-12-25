Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Организация помощи фанатам Германии раскритиковала новый закон о полиции

Организация помощи фанатам Германии раскритиковала новый закон о полиции
Комментарии

Член правления руководящего органа помощи фанатам Германии Линда Реттиг раскритиковала новый закон о полиции.

«Ещё больше дронов, проверки личности, запреты на проживание, требования об отчётности и прослушивание телефонных разговоров не приведут к деэскалации между полицией и фанатами. То, что эти новые меры в законе прямо обоснованы их применением против фанатов, не предвещает ничего хорошего в будущем.

Полиция, с другой стороны, должна разоружаться, а не модернизироваться. Водомёты, барьеры и даже бронежилеты теперь стали частью стандартного репертуара полиции даже на футбольных матчах третьего дивизиона.

Мы призываем депутатов Бундестага Германии внести существенные поправки в законопроект», — приводит слова Реттиги Faszination.

Материалы по теме
Тренер сборной Германии Нагельсман: как справляюсь с критикой? Ничего не читаю в прессе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android