Организация помощи фанатам Германии раскритиковала новый закон о полиции

Член правления руководящего органа помощи фанатам Германии Линда Реттиг раскритиковала новый закон о полиции.

«Ещё больше дронов, проверки личности, запреты на проживание, требования об отчётности и прослушивание телефонных разговоров не приведут к деэскалации между полицией и фанатами. То, что эти новые меры в законе прямо обоснованы их применением против фанатов, не предвещает ничего хорошего в будущем.

Полиция, с другой стороны, должна разоружаться, а не модернизироваться. Водомёты, барьеры и даже бронежилеты теперь стали частью стандартного репертуара полиции даже на футбольных матчах третьего дивизиона.

Мы призываем депутатов Бундестага Германии внести существенные поправки в законопроект», — приводит слова Реттиги Faszination.