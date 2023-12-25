Гайч, который принадлежит ЦСКА, забил восемь мячей в четырёх играх в Турции

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который сейчас на правах аренды играет за турецкий «Ризеспор», отличается высокой результативностью в этом сезоне.

Аргентинский нападающий в летнее трансферное окно был отдан в аренду в «Ризеспор». Гайч в первой же игре в турецкой Суперлиге в сентябре с «Коньяспором» (2:1) смог отметиться мячом, который стал победным.

Потом Адольфо не забивал и начал отличаться лишь в декабре. Сначала он оформил хет-трик в Кубке Турции с «Букаспором» (4:0), потом забил гол в конце матча с «Анкарагюджю» (1:1), где после игры президент команды избил судью. Затем в матчах с «Пендикспором» (5:1) и «Касымпашей» (2:2) Гайч отметился по дублю.

Для Гайча девять забитых мячей за один сезон – самый высокий показатель в карьере, ранее игрок забивал максимум восемь голов.