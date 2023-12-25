Егор Титов отреагировал на новость о возрождении «Спартака-2»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию о решении красно-белых возродить «Спартак-2».

«Однозначно, «Спартак-2» нужен клубу. Я бы хотел, чтобы у каждого клуба, особенно в Москве, были свои вторые команды. Чтобы футболисты не пропадали из поля зрения тренерского штаба основы. Но и, конечно, для самого игрока будет безболезненно, потому что, когда футболист уезжает без семьи и отрывается, в 90% случаев он теряется.

Конечно, должна быть какая-то система. Обязательно, как это действует в «Реале» или «Барселоне». «Двойка» должна играть как основная команда, это мы знаем по примеру «Аякса». Там с пяти-семи лет учат играть так, как они будут делать это в дальнейшем, потому что у всех задача одна – попасть в основную команду», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, сегодня, 25 декабря, московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае возрождения «Спартака-2» команду может возглавить бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.