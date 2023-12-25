Бывший нападающий «Челси» может перейти в «Тоттенхэм»

Воспитанник «Челси» Доминик Соланке, ныне выступающий за «Борнмут», может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, приоритетной трансферной целью «шпор» остаётся поиск полноценной замены для форварда Гарри Кейна. Скауты лондонского клуба внимательно следят за прогрессом Соланке. «Тоттенхэм» готов сделать предложение «Борнмуту» о покупке 26-летнего футболиста уже в январе.

В текущем сезоне Соланке провёл за «Борнмут» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к защитнику «Фулхэма» Тосину Адерабиойо.