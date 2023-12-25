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Мбаппе может вести переговоры с любым клубом со следующей недели — Relevo

Мбаппе может вести переговоры с любым клубом со следующей недели — Relevo
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе может вести переговоры с любым клубом со следующей недели, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридский «Реал» планирует на следующей неделе попытаться подписать французского форварда.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с парижским клубом о том, что он не будет форсировать уход во время зимнего трансферного окна. Это даёт «ПСЖ» шанс убедить его подписать новый контракт.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя голевыми передачами. При этом Килиан имеет контракт с «ПСЖ» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

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