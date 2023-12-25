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Форвард «Факела» Максимов: сохранить прописку в РПЛ было бы хорошим результатом

Форвард «Факела» Максимов: сохранить прописку в РПЛ было бы хорошим результатом
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Нападающий «Факела» Максим Максимов высказался о целях воронежской команды на вторую часть текущего розыгрыша чемпионата России.

«Какой результат был бы хорошим для «Факела» в этом сезоне? Сохрaнить прописку в РПЛ. Можно замахнуться и выше, всё зависит только от нас. Играем сo всеми на равных, а дальше как пойдёт», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

На данный момент «Факел» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 18 туров подопечные Сергея Ташуева набрали 21 очко. Отрыв воронежской команды от зоны вылета — восемь очков.

В первом туре после возобновления чемпионата «Факел» на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится в субботу, 2 марта. Начало игры в 16:00 мск.

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