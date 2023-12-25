Экс-игрок «Анжи» рассказал, в чём клуб был плох при Это’О и Роберто Карлосе

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Одил Ахмедов рассказал, в чём клуб был плох при Самуэле Это’О и Роберто Карлосе.

«Всё было отлично, кроме администраторов. Например, после тренировки мы бросали грязную форму в корзину, вещи стирали, а потом также сваливали обратно – мы сами искали, где чья форма.

Потом из «Баварии» привезли администратора, который навёл порядок: приходишь на тренировку – всё готово, попросишь что-то – сразу даёт», — приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Ахмедов перебрался в «Анжи» из узбекского «Пахтакора» зимой 2011 года в качестве аренды, а уже через полгода был куплен российской командой. В общей сложности Одил сыграл за клуб 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и восьмью ассистами.